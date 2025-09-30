Компенсация Инженер-программист in New York City Area в Allstate составляет $75.5K за year для A1. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $67.5K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Allstate. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
A1
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность