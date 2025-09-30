Компенсация Актуарий in Greater Chicago Area в Allstate составляет $90K за year для Analyst. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Chicago Area составляет $105K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Allstate. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
