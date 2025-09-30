Каталог компаний
Allstate
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Актуарий

  • Все зарплаты Актуарий

  • Canada

Allstate Актуарий Зарплаты в Canada

Медианный компенсационный пакет Актуарий in Canada в Allstate составляет CA$74.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Allstate. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$74.6K
Уровень
L1
Оклад
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Allstate?

CA$226K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.4K+ (иногда CA$424K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Актуарий предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Актуарий в Allstate in Canada составляет CA$191,343 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Allstate для позиции Актуарий in Canada составляет CA$74,613.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Allstate не найдены

Похожие компании

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Все компании ➜

Другие ресурсы