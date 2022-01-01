Каталог компаний
Allen Institute for AI
Allen Institute for AI Зарплаты

Зарплата Allen Institute for AI варьируется от $111,976 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $382,080 для Корпоративное развитие в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Allen Institute for AI. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $213K
Корпоративное развитие
$382K
Дата-сайентист
$190K

Управление персоналом
$112K
Продукт-дизайнер
$132K
Продажи
$184K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Allen Institute for AI — Корпоративное развитие at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $382,080. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Allen Institute for AI составляет $186,898.

