AlixPartners Зарплаты

Диапазон зарплат AlixPartners варьируется от $84,619 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $435,750 для Консультант по управлению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AlixPartners. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Консультант по управлению
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Бизнес-аналитик
$432K
Развитие бизнеса
$413K

Специалист по данным
$101K
Финансовый аналитик
$84.6K
Отдел кадров
$199K
Руководитель проекта
$176K
Инженер-программист
$191K
Технический руководитель программы
$221K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AlixPartners, — это Консультант по управлению at the Director level с годовой общей компенсацией $435,750. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AlixPartners, составляет $210,050.

