Каталог компаний
Align Technology
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Align Technology Зарплаты

Зарплата Align Technology варьируется от $8,645 общей компенсации в год для Графический дизайнер в нижнем диапазоне до $257,280 для ИТ-специалист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Align Technology. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
L6 $147K
L7 $150K

Бэкенд-разработчик

Инженер-механик
Median $155K
Менеджер по разработке ПО
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Бизнес-аналитик
Median $120K
Продуктовый менеджер
Median $203K
Специалист по данным
Median $143K
Биомедицинский инженер
$79.6K
Аналитик данных
$184K
Финансовый аналитик
$231K
Графический дизайнер
$8.6K
ИТ-специалист
$257K
Юридический отдел
$124K
Консультант по управлению
$142K
Маркетинг
$61.2K
Менеджер проектов
$256K
Аналитик кибербезопасности
$101K
UX-исследователь
$126K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Align Technology adalah ИТ-специалист at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $257,280. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Align Technology adalah $145,111.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Align Technology не найдены

Похожие компании

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Все компании ➜

Другие ресурсы