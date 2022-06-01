Справочник компаний
Aledade
Aledade Зарплаты

Диапазон зарплат Aledade варьируется от $96,900 в общей компенсации в год для Аналитик данных на нижнем конце до $250,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Aledade. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Руководитель отдела разработки
Median $250K
Менеджер по продукту
Median $160K

Административный ассистент
$101K
Бизнес-аналитик
$99.5K
Аналитик данных
$96.9K
Юридический отдел
$139K
Дизайнер продукта
$158K
Рекрутер
$128K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Aledade Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Aledade, — это Руководитель отдела разработки с годовой общей компенсацией $250,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Aledade, составляет $135,430.

