Alchemy Зарплаты

Диапазон зарплат Alchemy варьируется от $130,650 в общей компенсации в год для Консультант по управлению на нижнем конце до $263,675 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Alchemy. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Median $240K
Консультант по управлению
$131K
Менеджер по продукту
$263K

Рекрутер
$179K
Руководитель отдела разработки
$264K
UX-исследователь
$149K
Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Alchemy, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $263,675. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Alchemy, составляет $209,550.

