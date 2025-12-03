Каталог компаний
Alarm.com
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Alarm.com Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United States в Alarm.com составляет от $114K за year для Software Engineer I до $179K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $148K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alarm.com. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Alarm.com RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)

0%

ГОД 1

40%

ГОД 2

0%

ГОД 3

40%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Alarm.com RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (NaN% за период)

  • 40% переходит в собственность в 2nd-ГОД (40.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 3rd-ГОД (NaN% за период)

  • 40% переходит в собственность в 4th-ГОД (40.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)



Включенные должности

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Alarm.com in United States составляет $222,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alarm.com для позиции Программный инженер in United States составляет $145,000.

Другие ресурсы

