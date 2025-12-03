Средняя общая компенсация Программный менеджер in United States в Alarm.com составляет от $119K до $162K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alarm.com. Последнее обновление: 12/3/2025
Средняя общая компенсация
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Alarm.com RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
