Компенсация Продукт-менеджер in United States в Alarm.com составляет от $108K за year для Product Manager I до $127K за year для Product Manager II. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alarm.com. Последнее обновление: 12/3/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Alarm.com RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
0%
ГОД 1
40%
ГОД 2
0%
ГОД 3
40%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Alarm.com RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
0% переходит в собственность в 1st-ГОД (NaN% за период)
40% переходит в собственность в 2nd-ГОД (40.00% ежегодно)
0% переходит в собственность в 3rd-ГОД (NaN% за период)
40% переходит в собственность в 4th-ГОД (40.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
