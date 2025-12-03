Каталог компаний
Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в Alarm.com составляет от $62.3K до $88.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alarm.com. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$71.4K - $83.6K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Alarm.com RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)

0%

ГОД 1

40%

ГОД 2

0%

ГОД 3

40%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Alarm.com RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (NaN% за период)

  • 40% переходит в собственность в 2nd-ГОД (40.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 3rd-ГОД (NaN% за период)

  • 40% переходит в собственность в 4th-ГОД (40.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Alarm.com in United States составляет $88,920 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alarm.com для позиции Аналитик данных in United States составляет $62,320.

Другие ресурсы

