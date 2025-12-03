Каталог компаний
Alan
Средняя общая компенсация Продукт-менеджер in France в Alan составляет от €43K до €62.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alan. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$56.8K - $64.8K
France
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$49.5K$56.8K$64.8K$72.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Alan Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

7 years post-termination exercise window.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Alan in France составляет €62,638 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alan для позиции Продукт-менеджер in France составляет €42,997.

Другие ресурсы

