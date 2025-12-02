Каталог компаний
Akveo
Akveo Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in Poland в Akveo составляет от PLN 121K до PLN 165K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Akveo. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$35.2K - $42.6K
Poland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Akveo?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Akveo in Poland составляет PLN 165,427 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Akveo для позиции Рекрутер in Poland составляет PLN 121,218.

Другие ресурсы

