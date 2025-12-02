Каталог компаний
Akveo Менеджер по продуктовому дизайну Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по продуктовому дизайну in Lithuania в Akveo составляет от €42.3K до €59.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Akveo. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$52.8K - $64K
Lithuania
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по продуктовому дизайну в Akveo in Lithuania составляет €59,057 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Akveo для позиции Менеджер по продуктовому дизайну in Lithuania составляет €42,256.

