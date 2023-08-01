Akveo Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Akveo варьируется от $38,925 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $84,420 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Akveo. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Руководитель дизайна продукта
$58.4K
Рекрутер
$38.9K
Инженер-программист
$60.3K

Архитектор решений
$84.4K
FAQ

据报道，Akveo最高薪的职位是Архитектор решений at the Common Range Average level，年总薪酬为$84,420。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Akveo的年总薪酬中位数为$59,364。

