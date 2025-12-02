Каталог компаний
Akvelon Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in Russia в Akvelon составляет от RUB 906K до RUB 1.27M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Akvelon. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$12.6K - $15.2K
Russia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$11.6K$12.6K$15.2K$16.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Akvelon in Russia составляет RUB 1,265,795 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Akvelon для позиции Рекрутер in Russia составляет RUB 905,698.

