Средняя общая компенсация Управление персоналом in Kazakhstan в Akvelon составляет от KZT 7.72M до KZT 11.25M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Akvelon. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Akvelon?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Akvelon in Kazakhstan составляет KZT 11,245,014 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Akvelon для позиции Управление персоналом in Kazakhstan составляет KZT 7,719,035.

