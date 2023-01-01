Справочник компаний
Akvelon
Akvelon Зарплаты

Диапазон зарплат Akvelon варьируется от $13,875 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $42,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $42K

Fullstack-инженер

Отдел кадров
$18.6K
Рекрутер
$13.9K

FAQ

The highest paying role reported at Akvelon is Инженер-программист with a yearly total compensation of $42,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akvelon is $18,622.

Другие ресурсы