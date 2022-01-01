Справочник компаний
Akuna Capital
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Akuna Capital Зарплаты

Диапазон зарплат Akuna Capital варьируется от $65,325 в общей компенсации в год для Бухгалтер на нижнем конце до $425,071 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Akuna Capital. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Fullstack-инженер

Количественный разработчик

Бэкенд-инженер

Руководитель отдела разработки
Median $260K
Специалист по данным
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бухгалтер
$65.3K
Бизнес-операции
$108K
Финансовый аналитик
$127K
Специалист по информационным технологиям
$221K
Руководитель проекта
Median $155K
Рекрутер
$99.5K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Akuna Capital, — это Инженер-программист at the Senior Software Engineer level с годовой общей компенсацией $425,071. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Akuna Capital, составляет $179,209.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Akuna Capital

Связанные компании

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы