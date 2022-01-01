AKQA Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат AKQA варьируется от $12,040 в общей компенсации в год для Руководитель дизайна продукта на нижнем конце до $130,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AKQA. Последнее обновление: 8/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $130K
Дизайнер продукта
Median $65K
Бизнес-аналитик
$81.8K

Копирайтер
$63.8K
Маркетинг
$119K
Руководитель дизайна продукта
$12K
Руководитель проекта
$112K
Руководитель отдела разработки
$106K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos AKQA er Инженер-программист med en årlig total kompensasjon på $130,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos AKQA er $93,899.

