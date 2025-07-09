Справочник компаний
Akkodis
Akkodis Зарплаты

Диапазон зарплат Akkodis варьируется от $3,989 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $233,199 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Akkodis. Последнее обновление: 8/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $109K
Биомедицинский инженер
$52.9K
Специалист по данным
$60.1K

Специалист по информационным технологиям
$44.4K
Менеджер по продукту
$52.1K
Менеджер программы
$94.1K
Рекрутер
$4K
Продажи
$233K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Akkodis, — это Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $233,199. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Akkodis, составляет $56,521.

