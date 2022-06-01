Aisera Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Aisera варьируется от $31,032 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $283,575 для Менеджер программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Aisera. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Специалист по данным
$164K
Менеджер по продукту
$226K
Менеджер программы
$284K

Продажи
$186K
Инженер по продажам
$281K
Инженер-программист
$31K
FAQ

The highest paying role reported at Aisera is Менеджер программы at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $283,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aisera is $206,163.

