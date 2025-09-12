Каталог компаний
Airtel Africa
Airtel Africa Зарплаты

Зарплата Airtel Africa варьируется от $5,814 общей компенсации в год для Менеджер бизнес-операций в нижнем диапазоне до $241,200 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Airtel Africa. Последнее обновление: 11/16/2025

Программный инженер
Median $21.6K

Backend-разработчик

Бухгалтер
$23.1K
Менеджер бизнес-операций
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

IT-специалист
$23.1K
Продукт-менеджер
$53.4K
Проектный менеджер
$43.8K
Менеджер по разработке ПО
$241K
Архитектор решений
$59.9K
Самая высокооплачиваемая позиция в Airtel Africa — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $241,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Airtel Africa составляет $33,476.

