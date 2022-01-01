Справочник компаний
Airtable
Airtable Зарплаты

Диапазон зарплат Airtable варьируется от $112,700 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $755,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Fullstack-инженер

Дизайнер продукта
Median $230K
Менеджер по продукту
Median $255K

UX-исследователь
Median $423K
Руководитель отдела разработки
Median $755K
Специалист по данным
Median $315K
Операционный маркетинг
Median $172K
Бизнес-операции
$388K
Бизнес-аналитик
$162K
Служба поддержки клиентов
$113K
Успех клиента
$114K
Отдел кадров
$116K
Специалист по информационным технологиям
$332K
Маркетинг
$191K
Руководитель дизайна продукта
$609K
Рекрутер
$166K
Инженер по продажам
$165K
Аналитик по кибербезопасности
$362K
Архитектор решений
$288K
Технический руководитель программы
$470K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Airtable RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Airtable RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

FAQ

The highest paying role reported at Airtable is Руководитель отдела разработки with a yearly total compensation of $755,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airtable is $278,523.

