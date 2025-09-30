Каталог компаний
Airbus
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • United Kingdom

Airbus Инженер-программист Зарплаты в United Kingdom

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United Kingdom в Airbus составляет £58.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Airbus. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£58.3K
Уровень
Lead Software Engineer
Оклад
£54.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£3.8K
Лет в компании
11+ Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Airbus?

£121K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на £22.8K+ (иногда £228K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Airbus in United Kingdom составляет £79,596 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Airbus для позиции Инженер-программист in United Kingdom составляет £51,664.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Airbus не найдены

Похожие компании

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Все компании ➜

Другие ресурсы