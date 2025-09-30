Каталог компаний
Airbus
  • Spain

Airbus Инженер-программист Зарплаты в Spain

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Spain в Airbus составляет €53.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Airbus. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Общая сумма в год
€53.6K
Уровень
Junior
Оклад
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Бонус
€6.2K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Airbus?

€142K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Инженер-программист bei Airbus in Spain liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €60,630. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Airbus für die Position Инженер-программист in Spain beträgt €45,372.

