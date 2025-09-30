Компенсация Инженер-программист in India в Airbus составляет от ₹1.23M за year для L1 до ₹2.54M за year для l3. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Airbus. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***