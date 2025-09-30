Каталог компаний
Airbus
Компенсация Инженер-программист in Greater Bengaluru в Airbus составляет от ₹1.23M за year для L1 до ₹2.54M за year для l3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹2M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Airbus. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
L1(Начальный уровень)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Airbus?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Airbus in Greater Bengaluru составляет ₹2,991,809 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Airbus для позиции Инженер-программист in Greater Bengaluru составляет ₹1,996,303.

