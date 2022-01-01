Справочник компаний
Air Liquide
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Air Liquide Зарплаты

Диапазон зарплат Air Liquide варьируется от $3,681 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $124,773 для UX-исследователь на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Air Liquide. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $63.8K
Бухгалтер
$35.3K
Административный ассистент
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Биомедицинский инженер
$84.6K
Бизнес-аналитик
$58.7K
Развитие бизнеса
$45.4K
Служба поддержки клиентов
$31.6K
Аналитик данных
$80.4K
Специалист по данным
$122K
Электроинженер
$104K
Финансовый аналитик
$3.7K
Специалист по информационным технологиям
$99.5K
Инженер-механик
$51.6K
Руководитель проекта
$58.9K
Архитектор решений
$19.1K
Общее вознаграждение
$16.6K
UX-исследователь
$125K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

据报道，Air Liquide最高薪的职位是UX-исследователь at the Common Range Average level，年总薪酬为$124,773。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Air Liquide的年总薪酬中位数为$58,667。

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Air Liquide

Связанные компании

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы