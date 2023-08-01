Каталог компаний
AI21 Labs
Работаете здесь? Подтвердить компанию

AI21 Labs Зарплаты

Зарплата AI21 Labs варьируется от $98,225 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $163,785 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников AI21 Labs. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $145K
Обслуживание клиентов
$98.2K
Продуктовый менеджер
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at AI21 Labs is Продуктовый менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,785. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AI21 Labs is $144,883.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в AI21 Labs не найдены

Похожие компании

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • Все компании ➜

Другие ресурсы