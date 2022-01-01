Каталог компаний
Agora
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Agora Зарплаты

Зарплата Agora варьируется от $59,013 общей компенсации в год для Архитектор решений в нижнем диапазоне до $160,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Agora. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $160K
Успех клиентов
$73.6K
Управление персоналом
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Архитектор решений
$59K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Agora — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $160,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Agora составляет $111,440.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Agora не найдены

Похожие компании

  • Calix
  • Trello
  • Pushpay
  • Vertiv
  • EPAM Systems
  • Все компании ➜

Другие ресурсы