Agero Зарплаты

Зарплата Agero варьируется от $165,000 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $217,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Agero. Последнее обновление: 11/16/2025

Программный инженер
Median $165K

Инженер данных

Менеджер по разработке ПО
Median $217K
Продукт-менеджер
$174K

Программный менеджер
$170K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Agero — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $217,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Agero составляет $172,166.

