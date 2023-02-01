Каталог компаний
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Зарплаты

Зарплата Agency for Science, Technology and Research варьируется от $48,215 общей компенсации в год для Инженер-химик в нижнем диапазоне до $91,734 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Agency for Science, Technology and Research. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $78.8K

Научный сотрудник

Специалист по данным
Median $91.7K
Биомедицинский инженер
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Инженер-химик
$48.2K

Инженер-исследователь

Аналитик данных
$49.5K
Инженер-аппаратчик
$66.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Agency for Science, Technology and Research — Специалист по данным с годовой общей компенсацией $91,734. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Agency for Science, Technology and Research составляет $70,028.

