Afterpay Зарплаты

Зарплата Afterpay варьируется от $70,350 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $278,600 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Afterpay. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $99.9K
Бухгалтер
$70.4K
Бизнес-аналитик
$149K

Аналитик данных
$119K
Специалист по данным
$83.5K
Управление персоналом
$279K
Маркетинг
$177K
Продуктовый менеджер
Median $108K
Продажи
$159K
Менеджер по разработке ПО
$166K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Afterpay RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

A função com maior remuneração reportada na Afterpay é Управление персоналом at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $278,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Afterpay é $134,325.

