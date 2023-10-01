AFRY Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат AFRY варьируется от $52,470 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $97,111 для Консультант по управлению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AFRY. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Инженер-программист
Median $52.5K
Бизнес-аналитик
$85.4K
Специалист по данным
$55.9K

Инженер по аппаратному обеспечению
$53.2K
Консультант по управлению
$97.1K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AFRY, є Консультант по управлению at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $97,111. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AFRY, становить $55,853.

