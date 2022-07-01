Справочник компаний
Afresh
Afresh Зарплаты

Диапазон зарплат Afresh варьируется от $161,700 в общей компенсации в год для Маркетинг на нижнем конце до $210,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Afresh. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Инженер-программист
Median $210K

Fullstack-инженер

Отдел кадров
$209K
Маркетинг
$162K

Дизайнер продукта
$164K
Инженер по продажам
$169K
Архитектор решений
$186K
FAQ

El rol més ben pagat informat a Afresh és Инженер-программист amb una compensació total anual de $210,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Afresh és de $177,538.

Другие ресурсы