Aflac Зарплаты

Зарплата Aflac варьируется от $54,725 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $302,504 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Aflac. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Административный помощник
$60.3K
Специалист по данным
$303K
Управление персоналом
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ИТ-специалист
$101K
Инженер-программист
$103K
Менеджер по разработке ПО
$156K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Aflac — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $302,504. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aflac составляет $101,505.

Другие ресурсы