Afiniti Зарплаты

Зарплата Afiniti варьируется от $6,992 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $189,050 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Afiniti. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Специалист по данным
Median $139K
Инженер-программист
Median $7K
Аналитик данных
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес-аналитик
$79.6K
Финансовый аналитик
$21.4K
Маркетинг
$19.9K
Продуктовый дизайнер
$189K
Продуктовый менеджер
$17.3K
Менеджер по разработке ПО
$166K
Архитектор решений
$129K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Afiniti — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $189,050. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Afiniti составляет $50,497.

