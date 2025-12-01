Каталог компаний
Affirm
Affirm Венчурный капиталист Зарплаты

Средняя общая компенсация Венчурный капиталист in United States в Affirm составляет от $145K до $207K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Affirm. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$166K - $195K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$145K$166K$195K$207K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Венчурный капиталист в Affirm in United States составляет $207,090 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Affirm для позиции Венчурный капиталист in United States составляет $145,140.

Другие ресурсы

