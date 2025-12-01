Компенсация Рекрутер in United States в Affirm составляет $138K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $136K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Affirm. Последнее обновление: 12/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$138K
$123K
$15K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Affirm RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:
50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)
50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.