Компенсация Проектный менеджер in United States в Affirm составляет $206K за year для L7. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Affirm. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя общая компенсация

$217K - $263K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$200K$217K$263K$280K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
График вестинга

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Affirm in United States составляет $279,560 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Affirm для позиции Проектный менеджер in United States составляет $200,030.

