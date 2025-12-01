Каталог компаний
Affirm
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

Affirm Продукт-менеджер Зарплаты

Компенсация Продукт-менеджер in United States в Affirm составляет от $216K за year для L4 до $473K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $504K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Affirm. Последнее обновление: 12/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L4
$216K
$161K
$53.8K
$2K
L5
$236K
$157K
$66K
$13.3K
L6
$338K
$215K
$122K
$0
L7
$473K
$255K
$182K
$35.7K
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Affirm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Affirm in United States составляет $750,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Affirm для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $435,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Affirm не найдены

Похожие компании

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.