AEye Зарплаты

Диапазон зарплат AEye варьируется от $159,120 в общей компенсации в год для Инженер-механик на нижнем конце до $312,555 для Инженер по аппаратному обеспечению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AEye. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Инженер по аппаратному обеспечению
$313K
Инженер-механик
$159K
Менеджер по продукту
$209K

Инженер-программист
$179K
Руководитель отдела разработки
$204K
Технический руководитель программы
$231K
Другие ресурсы