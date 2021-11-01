Каталог компаний
Aeva
Aeva Зарплаты

Зарплата Aeva варьируется от $187,018 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $477,375 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Aeva. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $210K
Инженер-аппаратчик
Median $225K
Инженер-механик
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктовый дизайнер
$477K
Продуктовый менеджер
$187K
Менеджер программ
$427K
Менеджер проектов
$347K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Aeva RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Aeva — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $477,375. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Aeva составляет $225,000.

Другие ресурсы