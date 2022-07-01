Справочник компаний
Aera Technology
Aera Technology Зарплаты

Диапазон зарплат Aera Technology варьируется от $13,065 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $348,250 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Aera Technology. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Руководитель аппарата
$197K
Специалист по данным
$13.1K
Маркетинг
$15.7K

Руководитель проекта
$123K
Продажи
$348K
Инженер-программист
$124K
Технический руководитель программы
$53K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aera Technology je Продажи at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $348,250.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aera Technology je $122,912.

Другие ресурсы