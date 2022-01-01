Справочник компаний
Advantest
Advantest Зарплаты

Диапазон зарплат Advantest варьируется от $30,475 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $263,310 для Электроинженер на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Advantest. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Инженер-программист
Median $138K

Инженер по обеспечению качества (QA)

Служба поддержки клиентов
$38K
Аналитик данных
$106K

Электроинженер
$263K
Инженер по аппаратному обеспечению
$150K
Маркетинг
$146K
Инженер-механик
$41.8K
Дизайнер продукта
$30.5K
Менеджер программы
$254K
Руководитель проекта
$239K
Технический руководитель программы
$249K
Технический писатель
$59.3K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Advantest, — это Электроинженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $263,310. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Advantest, составляет $141,863.

