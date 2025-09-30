Каталог компаний
Advantech
Advantech Инженер-программист Зарплаты в Greater Taipei Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Taipei Area в Advantech составляет NT$969K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Advantech. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Общая сумма в год
NT$969K
Уровень
L1
Оклад
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Advantech?

NT$5.1M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на NT$955K+ (иногда NT$9.55M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Advantech in Greater Taipei Area составляет NT$1,305,768 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Advantech для позиции Инженер-программист in Greater Taipei Area составляет NT$1,034,253.

Другие ресурсы