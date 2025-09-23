Каталог компаний
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Инженер-программист Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-программист in Saudi Arabia в Advanced Communications and Electronics составляет от SAR 122K до SAR 173K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Advanced Communications and Electronics. Последнее обновление: 9/23/2025

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Какие карьерные уровни в Advanced Communications and Electronics?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia составляет SAR 172,501 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Advanced Communications and Electronics для позиции Инженер-программист in Saudi Arabia составляет SAR 121,500.

