Adrenaline Shoc UX-исследователь Зарплаты

Средняя общая компенсация UX-исследователь in Italy в Adrenaline Shoc составляет от €32.2K до €44K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Adrenaline Shoc. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$39.8K - $48.1K
Italy
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-исследователь в Adrenaline Shoc in Italy составляет €43,957 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Adrenaline Shoc для позиции UX-исследователь in Italy составляет €32,210.

